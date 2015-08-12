芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至合约低点，因USDA意外上调产量预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三重挫近5%，至合约低点，交易商称因美国农业部(USDA)上调美国产量预估，令投资人震惊。
加上昨日因中国安排人民币贬值引起的大跌，玉米期货两日跌幅达到7.8%，为2013年7月来最大两日跌幅。
从连贯的图表看，交投最活跃的玉米合约 价格触及近一个半月低点，在USDA发布月度供需报告后，扭转稍早升势。
美国农业部预计今年美国玉米产量达到历史第三高的136.86亿蒲式耳，单产达到168.8蒲式耳。产量预估高于报告发布前路透访查的26位分析师中25位分析师的预估，而单产高于所有预估。
近月9月合约 降至3.46-1/2美元的合约低点，交投更活跃的12月期货 跌至3.57-1/2美元的合约低点，盘中均一度跌停30美分，之后缩减了部分跌幅。
9月玉米合约 大跌19-1/4美分，报3.57-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为742,680口，根据路透数据，为6月30日成交量成交845,770口来最高。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。