芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至合约低点，因USDA意外上调产量预估

路透芝加哥8月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三重挫近5%，至合约低点，交易商称因美国农业部(USDA)上调美国产量预估，令投资人震惊。

加上昨日因中国安排人民币贬值引起的大跌，玉米期货两日跌幅达到7.8%，为2013年7月来最大两日跌幅。

从连贯的图表看，交投最活跃的玉米合约 价格触及近一个半月低点，在USDA发布月度供需报告后，扭转稍早升势。

美国农业部预计今年美国玉米产量达到历史第三高的136.86亿蒲式耳，单产达到168.8蒲式耳。产量预估高于报告发布前路透访查的26位分析师中25位分析师的预估，而单产高于所有预估。

近月9月合约 降至3.46-1/2美元的合约低点，交投更活跃的12月期货 跌至3.57-1/2美元的合约低点，盘中均一度跌停30美分，之后缩减了部分跌幅。

9月玉米合约 大跌19-1/4美分，报3.57-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为742,680口，根据路透数据，为6月30日成交量成交845,770口来最高。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)