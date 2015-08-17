芝加哥期市：玉米期货小跌，因美国部分种植区迎来对玉米灌浆有利的降雨

路透芝加哥8月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小跌，交易商称，受累于美国迎来对玉米灌浆有利的零星降雨。

近月9月玉米期货 涨幅略超12月合约CZ5>，反应秋收即将展开。这两个合约的价差在上周五触及合约低位后今日反弹。

周一美国中西部西北部部分地区迎来降雨，本周稍后还将有进一步降雨，这将为玉米灌浆提供所需的水分。

分析师对农业部今日稍后公布的作物生长优良率的平均预估为，上周玉米生长优良率下降，因部分作物生长区的天气转干。

针对美国主要玉米种植区的为期四日的年度Pro Farmer Midwest Crop Tour开始进行，首日田间巡查发现，俄亥俄和南达科他州的玉米收成前景高于平均水平。 9月玉米合约 跌3/4美分，报3.63-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为272,622口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)