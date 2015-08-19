芝加哥期市：玉米期货升至一周高位，因现货市场上涨和田间巡查结果利多

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连升第二日，触及一周以来最高，交易商称，受助于美国现货市场劲扬，以及年度田间巡查预计的收成低于美国政府数据。
加工商和乙醇生产厂上调玉米现货基差，因农户在玉米期价近期回落后惜售。
投资者继续抛售大豆，买入玉米，因本周中西部作物种植带的降雨料将提振大豆收成，但对玉米产量前景帮助不大。大豆跌至近六年来最低。
不过市场认为，降雨和气温适中总体而言对玉米期货也不利，因多数玉米作物已完成授粉，上述天气状况有利于玉米灌浆。
田间巡查结果与美国政府上周公布的月度供需报告大相径庭，农业部在报告中意外上调美国玉米和大豆产量预估，引发期货市场抛售。 9月玉米合约 升1美分，报3.67-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为294,519口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。