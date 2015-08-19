芝加哥期市：玉米期货升至一周高位，因现货市场上涨和田间巡查结果利多

路透芝加哥8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连升第二日，触及一周以来最高，交易商称，受助于美国现货市场劲扬，以及年度田间巡查预计的收成低于美国政府数据。

加工商和乙醇生产厂上调玉米现货基差，因农户在玉米期价近期回落后惜售。

投资者继续抛售大豆，买入玉米，因本周中西部作物种植带的降雨料将提振大豆收成，但对玉米产量前景帮助不大。大豆跌至近六年来最低。

不过市场认为，降雨和气温适中总体而言对玉米期货也不利，因多数玉米作物已完成授粉，上述天气状况有利于玉米灌浆。

田间巡查结果与美国政府上周公布的月度供需报告大相径庭，农业部在报告中意外上调美国玉米和大豆产量预估，引发期货市场抛售。 9月玉米合约 升1美分，报3.67-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为294,519口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)