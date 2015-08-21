芝加哥期市：玉米期货跟随商品市场普跌之势下挫1%，但本周收涨

路透芝加哥8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌逾1%，交易商称，因担忧中国成长放缓，投资者结清原油、小麦等多种商品的头寸。

全球谷物供应总体充裕也重压玉米市场，部分投资者在玉米期价稍早触及七日最高后获利了结。玉米市场跌幅小于小麦和大豆市场，因担忧玉米产量将低于农业部的预期。

本周，玉米期货 上扬0.4%，在上周触及两个月低位后反弹。

Pro Farmer在收盘后发布的报告预估，美国玉米产量为133.23亿蒲式耳，平均单产为每英亩164.3蒲式耳，低于农业部预期的136.86亿蒲式耳和168.8蒲式耳。Pro Farmer结束了对中西部作物种植带七州的年度田间巡查。

中国的玉米和大麦、高粱玉米酒糟(DDGS等)等玉米替代品的进口7月触及纪录高位，因饲料生产厂抓住海外价格偏低的机会买入，取代价格较高的国内谷物。 9月玉米合约 下跌5-3/4美分，报3.65-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为317,550口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)