芝加哥期市：玉米期货跟随商品市场普跌之势下挫1%，但本周收涨

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透芝加哥8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌逾1%，交易商称，因担忧中国成长放缓，投资者结清原油、小麦等多种商品的头寸。
全球谷物供应总体充裕也重压玉米市场，部分投资者在玉米期价稍早触及七日最高后获利了结。玉米市场跌幅小于小麦和大豆市场，因担忧玉米产量将低于农业部的预期。
本周，玉米期货 上扬0.4%，在上周触及两个月低位后反弹。
Pro Farmer在收盘后发布的报告预估，美国玉米产量为133.23亿蒲式耳，平均单产为每英亩164.3蒲式耳，低于农业部预期的136.86亿蒲式耳和168.8蒲式耳。Pro Farmer结束了对中西部作物种植带七州的年度田间巡查。
中国的玉米和大麦、高粱玉米酒糟(DDGS等)等玉米替代品的进口7月触及纪录高位，因饲料生产厂抓住海外价格偏低的机会买入，取代价格较高的国内谷物。 9月玉米合约 下跌5-3/4美分，报3.65-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为317,550口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)