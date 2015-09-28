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市场报道 | 2015年 9月 29日 星期二 04:43 BJT

芝加哥期市：玉米期货走低，因农业部数据公布前的收割压力

路透芝加哥9月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小跌，稍早触及两周高位后逆转走势，交易商称，美国天气状况良好，美国收割向前推进。

投资者还在农业部季度库存报告周三公布前结清头寸。市场预计，政府报告将显示玉米库存为近10年来最高。

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 基本收在100日移动均线上，收报每蒲式耳3.86-3/4美元，下跌2-1/4美分，日高为3.92-1/2美元。

Commodity Weather Group在一份报告中称，预计中西部玉米种植带天气本周稍后将转干，有利于玉米收割。

路透调查的分析师预计，农业部周一稍后将公布的数据显示，上周美国玉米收割完成率为21%，因上周的降雨使收割进度放慢。

今日CBOT玉米期货成交量预计为169,439口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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