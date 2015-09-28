芝加哥期市：玉米期货走低，因农业部数据公布前的收割压力

投资者还在农业部季度库存报告周三公布前结清头寸。市场预计，政府报告将显示玉米库存为近10年来最高。

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 基本收在100日移动均线上，收报每蒲式耳3.86-3/4美元，下跌2-1/4美分，日高为3.92-1/2美元。

Commodity Weather Group在一份报告中称，预计中西部玉米种植带天气本周稍后将转干，有利于玉米收割。

路透调查的分析师预计，农业部周一稍后将公布的数据显示，上周美国玉米收割完成率为21%，因上周的降雨使收割进度放慢。