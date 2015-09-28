芝加哥期市：玉米期货走低，因农业部数据公布前的收割压力

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小跌，稍早触及两周高位后逆转走势，交易商称，美国天气状况良好，美国收割向前推进。
投资者还在农业部季度库存报告周三公布前结清头寸。市场预计，政府报告将显示玉米库存为近10年来最高。
交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 基本收在100日移动均线上，收报每蒲式耳3.86-3/4美元，下跌2-1/4美分，日高为3.92-1/2美元。
Commodity Weather Group在一份报告中称，预计中西部玉米种植带天气本周稍后将转干，有利于玉米收割。
路透调查的分析师预计，农业部周一稍后将公布的数据显示，上周美国玉米收割完成率为21%，因上周的降雨使收割进度放慢。
今日CBOT玉米期货成交量预计为169,439口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。