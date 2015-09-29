芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，受助于库存报告公布前的空头回补

路透芝加哥9月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，交易商称，受助于农业部周三午间公布季度库存报告前的少量空头回补和头寸调整。

少量的看涨套利交易使CBOT-12月玉米期货 与3月合约 之间的贴水收窄。降雨导致近几日美国玉米收割放缓，推动玉米现货基差小涨，并触发看涨套利交易。