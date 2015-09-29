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市场报道 | 2015年 9月 30日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，受助于库存报告公布前的空头回补

路透芝加哥9月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，交易商称，受助于农业部周三午间公布季度库存报告前的少量空头回补和头寸调整。

少量的看涨套利交易使CBOT-12月玉米期货 与3月合约 之间的贴水收窄。降雨导致近几日美国玉米收割放缓，推动玉米现货基差小涨，并触发看涨套利交易。

全球谷物库存总体充裕，加之收割推进带来的季节性压力，限制了玉米期货涨幅。

预计美国农业部周三公布的报告将显示，美国玉米库存为2006年以来最高。该报告通常会加剧期货市场的波动性。

农业部周一晚间称，最近一周玉米收割完成率为18%，低于分析师预期21%，和23%的五年均值。 　　12月玉米合约 升2-1/4美分，报3.89美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为234,083口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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