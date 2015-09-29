芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，受助于库存报告公布前的空头回补

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，交易商称，受助于农业部周三午间公布季度库存报告前的少量空头回补和头寸调整。
少量的看涨套利交易使CBOT-12月玉米期货 与3月合约 之间的贴水收窄。降雨导致近几日美国玉米收割放缓，推动玉米现货基差小涨，并触发看涨套利交易。
全球谷物库存总体充裕，加之收割推进带来的季节性压力，限制了玉米期货涨幅。
预计美国农业部周三公布的报告将显示，美国玉米库存为2006年以来最高。该报告通常会加剧期货市场的波动性。
农业部周一晚间称，最近一周玉米收割完成率为18%，低于分析师预期21%，和23%的五年均值。 12月玉米合约 升2-1/4美分，报3.89美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为234,083口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。