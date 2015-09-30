芝加哥期市：CBOT玉米期货因供应充裕小跌，本季大幅走低

路透芝加哥9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小跌，本季重挫，交易商称，受累于美国收割推进和全球谷物供应充裕。

玉米逆转稍早美国农业部公布季度库存报告后的涨势。报告显示，玉米库存为17.31亿蒲式耳，略低于分析师的平均预估17.39亿蒲式耳，但为2006年以来最高水平。

天气预报显示，未来较长时间内天气状况干燥，有利于玉米收割，进一步打压价格。

技术图表显示，本季玉米期货急挫7.8%，前一季为上涨超过12%。在之前两月连跌后，9月玉米期货上扬3.6%。

交投最活跃的CBOT-12玉米期货 连续第三日收在100日移动均线附近，今日的日高高于前日的最高，日低低于昨日的日低。

路透数据显示，玉米期货预估成交量约41.5万口，为9月11日以来最高，当日美国农业部公布月度供需报告。 12月玉米合约 跌1-1/4美分，报3.87-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为400,958口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)