芝加哥期市：CBOT玉米期货本周持平，因技术性买盘及美国收割天气良好

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透芝加哥10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五涨跌互见，本周基本持平，交易商称，因美国收割推进的压力被现货市场的上涨所抵消。
加工商和乙醇工厂本周加大对玉米投标力度，意在推动农户出售。近月12月合约 较3月合约 贴水缩小至7月以来的最小，反映对近期供应需求强劲。
12月玉米合约 连续第六个交易日收于100日移动均位支撑线附近，结算价升1/2美分，报每蒲式耳3.89-1/4美元。而3月合约跌1/4美分，报每蒲式耳3.99-1/2美元。
农户的交付预计在未来几日将增加，交易商和气象学家称，天气以干燥为主，下周预计温度暖和，可能会加快收割进程。
民间分析公司Informa Economics提高了美国2015玉米作物产量预期，预计产量为135.61亿蒲式耳，每英亩产量为168.4蒲式耳，超过此前该公司预估的总产量134.87亿蒲式耳，每英亩产量167.5蒲式耳。
今日CBOT玉米期货成交量预计为248,214口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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