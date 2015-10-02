芝加哥期市：CBOT玉米期货本周持平，因技术性买盘及美国收割天气良好

路透芝加哥10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五涨跌互见，本周基本持平，交易商称，因美国收割推进的压力被现货市场的上涨所抵消。

加工商和乙醇工厂本周加大对玉米投标力度，意在推动农户出售。近月12月合约 较3月合约 贴水缩小至7月以来的最小，反映对近期供应需求强劲。

12月玉米合约 连续第六个交易日收于100日移动均位支撑线附近，结算价升1/2美分，报每蒲式耳3.89-1/4美元。而3月合约跌1/4美分，报每蒲式耳3.99-1/2美元。

农户的交付预计在未来几日将增加，交易商和气象学家称，天气以干燥为主，下周预计温度暖和，可能会加快收割进程。

民间分析公司Informa Economics提高了美国2015玉米作物产量预期，预计产量为135.61亿蒲式耳，每英亩产量为168.4蒲式耳，超过此前该公司预估的总产量134.87亿蒲式耳，每英亩产量167.5蒲式耳。

今日CBOT玉米期货成交量预计为248,214口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)