芝加哥期市：CBOT玉米连续四日收高，因预计政府将下调美国产量预估

路透芝加哥10月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二涨1%，至7月24日以来最高，交易商称，因预计政府将在即将发布的供需报告中减少美国玉米产量预期。

玉米期货已经连续四天收涨，涨幅达2.5%。

美国农业部(USDA)的一份报告显示，美国中西部地区玉米收割进度落后于正常速度，这进一步推高了玉米价格。

USDA将于周五发布最新的美国玉米产量预期及结转库存预期。

指标CBOT-12月玉米合约 在200日移动均线附近遇到阻力，自7月23日以来玉米一直收在此关键技术位以下。

12月玉米合约 结算价升4-3/4美分，报每蒲式耳3.98-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为291,194口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)