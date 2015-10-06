芝加哥期市：CBOT玉米连续四日收高，因预计政府将下调美国产量预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二涨1%，至7月24日以来最高，交易商称，因预计政府将在即将发布的供需报告中减少美国玉米产量预期。
玉米期货已经连续四天收涨，涨幅达2.5%。
美国农业部(USDA)的一份报告显示，美国中西部地区玉米收割进度落后于正常速度，这进一步推高了玉米价格。
USDA将于周五发布最新的美国玉米产量预期及结转库存预期。
指标CBOT-12月玉米合约 在200日移动均线附近遇到阻力，自7月23日以来玉米一直收在此关键技术位以下。
12月玉米合约 结算价升4-3/4美分，报每蒲式耳3.98-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为291,194口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。