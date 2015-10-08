版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 9日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米下跌，因美国中西部天气干燥有利于收割

路透芝加哥10月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1%，交易商称，因预报显示，整个美国中西部地区天气干燥，将有利于农户扩大收割面积，预计今年玉米将丰收。

疲弱的出口需求和美国农业部(USDA)发布月度供需报告前调整头寸也对玉米价格造成压力。

USDA周四上午称，上周出口销售2015/16市场年度玉米51.97万吨，低于市场预期区间的低端。

分析师预计周五USDA将下调2015/16年美国玉米单产、总产量和结转库存预期。

CBOT-12月合约 在100日移动均线附近获得技术支撑。

12月玉米合约 结算价跌4-1/2美分，报每蒲式耳3.91-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为205,797口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐