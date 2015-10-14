芝加哥期市：玉米期货跌至三周低位，因美国收割推进和小麦急跌

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透芝加哥10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌1.5%，至三周最低，交易商称，受累于美国收割向前推进，以及小麦期货<0#W:>急挫2%。
玉米期货尾盘触及日低，交投最活跃的CBOT-12月合约 跌穿周二低位，触及9月22日以来最低3.78-1/2美元。
美国中西部玉米种植带的天气状况仍非常有利于收割，天气干燥使农户能快速进行田间作业。交易商称，部分种植户正在进行大豆收割的收尾工作，然后开始进行玉米收割，供应不断增加可能在未来几周开始重压现货市场。
玉米现货基差近几日走坚，因种植户将新收割的玉米入库，以待未来以高价卖出。
小麦期货回吐前一日劲扬录得的多数涨幅，受累于技术性买盘。 12月玉米合约 跌5-1/2美分，报3.79美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为205,699口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。