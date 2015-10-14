芝加哥期市：玉米期货跌至三周低位，因美国收割推进和小麦急跌

路透芝加哥10月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌1.5%，至三周最低，交易商称，受累于美国收割向前推进，以及小麦期货<0#W:>急挫2%。

玉米期货尾盘触及日低，交投最活跃的CBOT-12月合约 跌穿周二低位，触及9月22日以来最低3.78-1/2美元。

美国中西部玉米种植带的天气状况仍非常有利于收割，天气干燥使农户能快速进行田间作业。交易商称，部分种植户正在进行大豆收割的收尾工作，然后开始进行玉米收割，供应不断增加可能在未来几周开始重压现货市场。