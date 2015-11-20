芝加哥期市：玉米期货下跌，受累于获利了结

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透芝加哥11月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收盘下跌，在前四个交易日中有三日上涨后出现温和的获利回吐。
尽管供应充足为市场设定了利空基调，但投资者回补空头使今日玉米期货跌幅受限。
指标12月玉米合约 在10日移动均线寻获技术支撑。
本周，近月合约 上涨1.5%，录得9月底以来的最大周度涨幅。
指标12月玉米合约 收涨1美分，报3.63-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为374,194口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。