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市场报道 | 2015年 11月 21日 星期六 05:54 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌，受累于获利了结

路透芝加哥11月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收盘下跌，在前四个交易日中有三日上涨后出现温和的获利回吐。

尽管供应充足为市场设定了利空基调，但投资者回补空头使今日玉米期货跌幅受限。

指标12月玉米合约 在10日移动均线寻获技术支撑。

本周，近月合约 上涨1.5%，录得9月底以来的最大周度涨幅。

指标12月玉米合约 收涨1美分，报3.63-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为374,194口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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