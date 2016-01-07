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市场报道 | 2016年 1月 8日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，但摆脱盘中低点

路透芝加哥1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周四普遍跌至合约低位，交易员称，受压于美国玉米出口需求疲弱以及全球库存充裕。

但小麦价格走高将玉米价格从盘中低位拉升，收盘基本持平。

另外，3月合约 逼近20日波林格区间低端时，得到了技术面上的支撑。

交投最活跃的玉米合约 盘中触及6月中以来的最低水平。

美国农业部报告称，在截至12月31日当周，出口销售了25.29万吨美国玉米，低于40-60万吨的行业预估区间。

分析师预计美国农业部将在下周二的月度农作物供需报告中，上调全球玉米库存预估。

近月CBOT-3月玉米合约 收跌1/4美分，报3.53美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为218,027口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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