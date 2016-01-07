芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，但摆脱盘中低点

美国股市: 开盘上扬，等待特朗普就职演说
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透芝加哥1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周四普遍跌至合约低位，交易员称，受压于美国玉米出口需求疲弱以及全球库存充裕。
但小麦价格走高将玉米价格从盘中低位拉升，收盘基本持平。
另外，3月合约 逼近20日波林格区间低端时，得到了技术面上的支撑。
交投最活跃的玉米合约 盘中触及6月中以来的最低水平。
美国农业部报告称，在截至12月31日当周，出口销售了25.29万吨美国玉米，低于40-60万吨的行业预估区间。
分析师预计美国农业部将在下周二的月度农作物供需报告中，上调全球玉米库存预估。
近月CBOT-3月玉米合约 收跌1/4美分，报3.53美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为218,027口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。