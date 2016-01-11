芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，在周二USDA报告前获利了结卖压出笼

路透芝加哥1月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周一遭遇获利了结下滑，上一交易日跳升1%，交易商称，在周二美国农业部(USDA)发布月度和季度报告前，交易商离场观望。

商品市场普遍走软以及对中国经济成长放缓的担忧打压谷物市场。全球股指周一下挫，油价大跌逾5%至12年低位。

交投最活跃的3月合约 触及3.49-1/2美元低点，较上周四所创的合约低位仅高1美分。交易商称技术支撑位在约3.50美元水准。

在美国农业部周二发布报告前，谷物交易商轧平仓位。分析师预计，农业部将公布的12月1日玉米库存水准为历史最高，并可能下调2015/16年度玉米需求预估。

近月CBOT-3月玉米合约 收跌5-1/4美分，报3.51-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为277,497口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)