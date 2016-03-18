芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因美国种植临近

路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，受压于巨量的全球供应，及出口市场竞争愈加激烈，美国播种季即将展开，预计美国将增加玉米种植面积。

交易员注意到5月合约在40日和50日移动均线切入位附近盘整。

该合约本周均收在距离上述切入位上下3美分之内，周五收于之间。

民间情报分析公司Infoma Economics上调了美国2016年玉米作物种植面积预估至8,950万英亩，1月预告为8,886.9万英亩。

5月玉米合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元，本周上涨0.5%。

今日CBOT玉米期货成交量预计为127,682口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)