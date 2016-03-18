芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因美国种植临近

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，受压于巨量的全球供应，及出口市场竞争愈加激烈，美国播种季即将展开，预计美国将增加玉米种植面积。
交易员注意到5月合约在40日和50日移动均线切入位附近盘整。
该合约本周均收在距离上述切入位上下3美分之内，周五收于之间。
民间情报分析公司Infoma Economics上调了美国2016年玉米作物种植面积预估至8,950万英亩，1月预告为8,886.9万英亩。
5月玉米合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元，本周上涨0.5%。
今日CBOT玉米期货成交量预计为127,682口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。