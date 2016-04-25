芝加哥期市：CBOT玉米涨2%，但收于盘中高位之下

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨2%，交易员称，因担心美国中西部地区的降雨将使农户今年的玉米播种步伐放缓，农户在今年的玉米播种初期速度较快。
空头回补也给今日的上涨提供了支撑，此前玉米期货在上周最后两个交易日连续大幅下挫。
所有玉米合约在上周五的高位附近遇到技术性阻力，价格收于盘中高位之下。
出口需求强劲也增添了看涨基调。
美国农业部周一称，最新一周出口检验玉米113.7万吨，接近100-115万吨的预估区间高端。
CBOT-5月合约 收高5-1/4美分，报每蒲式耳3.77美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为491,052口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选