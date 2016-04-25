芝加哥期市：CBOT玉米涨2%，但收于盘中高位之下

路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨2%，交易员称，因担心美国中西部地区的降雨将使农户今年的玉米播种步伐放缓，农户在今年的玉米播种初期速度较快。

空头回补也给今日的上涨提供了支撑，此前玉米期货在上周最后两个交易日连续大幅下挫。

所有玉米合约在上周五的高位附近遇到技术性阻力，价格收于盘中高位之下。

出口需求强劲也增添了看涨基调。

美国农业部周一称，最新一周出口检验玉米113.7万吨，接近100-115万吨的预估区间高端。

CBOT-5月合约 收高5-1/4美分，报每蒲式耳3.77美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为491,052口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)