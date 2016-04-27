芝加哥期市：CBOT玉米期货下滑，因巴西天气状况改善

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑，交易商称，预报巴西将迎来急需的降雨，为玉米作物带来缓解。
两日上涨后投资基金有一些小幅获利了结，也令卖压加重。
5月合约 在10日移动均线切入位附近进行整固。
分析师预计，美国农业部周四早将公布，周度旧作玉米出口销售100-130万吨，之前一周为120.3万吨。
新作出口销售预计在20-40万吨，之前一周为12.3067万吨。
5月合约 收报每蒲式耳3.80-3/4美元，跌1-1/2美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为415,772口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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