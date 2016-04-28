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市场报道 | 2016年 4月 29日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：玉米期货上扬，因出口需求强劲

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬1.9%，交易商称，因对巴西减产的担忧刺激对美国供应的出口需求。

交易商还指出，基金大量买入玉米期货，在过去四个交易日中，有三日基金买盘增加。

旧作合约涨幅超过新作合约，因交易商仍预计今春美国玉米播种面积巨大。

美国农业部周四上午报告，上周共计出口销售旧作和新作玉米260万吨，为四年来最高水平。

Bunge的执行长Soren Schroder周四表示，巴西的干燥天气可能导致该国今冬玉米收成减少500-1,000万吨。 　　5月玉米合约 升6-1/4美分，报3.87美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为451,518口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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