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市场报道 | 2016年 5月 3日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收平，受尾盘逢低承接买盘支撑

路透芝加哥5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一基本收平，尾盘一波逢低承接买盘带动期价收复失地。

指标7月合约 跌穿200日移动均线后，技术性买家进场承接。

预报称美国中西部种植天气改善，限制了买盘。上周多数时间，田间泥泞，农户没有耕作。

分析师预计，美国农业部周一午后的报告将显示，玉米播种率为47%，高于五年均值30%。

美国农业部周一早公布，出口检验玉米115.9万吨，符合市场预估。

7月玉米合约 收平，报3.91-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为228,852口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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