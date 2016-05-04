芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因美国播种前景良好

路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，收于盘中低位，因预计美国中西部地区天气普遍干燥，提升了农户将及时完成播种的预期。

乙醇价格下跌，因能源资料协会(EIA)的数据显示，乙醇库存增加，产量下降，给玉米价格带来压力。

CBOT-7月合约 在30日移动均线获得技术支撑，对巴西玉米收割的担忧限制了跌幅。

INTL FCStone将巴西冬玉米收成预估下调12%，至4,980万吨。

分析师预计，美国农业部周四上午将报告，上周旧作玉米出口销量在75-110万吨之间，低于前一周的216万吨。

预计新作出口销量在15-35万吨之间，之前一周为44万吨。

7月玉米合约 急挫3美分，报3.76-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为484,268口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)