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市场报道 | 2016年 5月 6日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米连跌第三日，因美国播种速度很快和小麦期货下跌

路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连跌第三个交易日，交易商称受美国中西部播种进度很快打压。

小麦期货下挫也拖累玉米市场。

美国中西部附近现货价格下滑也令期价承压。

技术性支撑令跌幅受限。当指标7月玉米合约 4月13日来首次跌穿50日移动均线后，买家进场。

美国农业部报告，最近一周出口销售旧作玉米76.93万吨，接近市场预估区间的低端，且远低于之前一周的216.1万吨。新作出口销售6.05万吨，也低于市场预估。

7月玉米合约 挫3美分，报3.73-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为278,363口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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