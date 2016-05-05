芝加哥期市：CBOT玉米连跌第三日，因美国播种速度很快和小麦期货下跌

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.65
路透上海1月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微跌至96.01。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连跌第三个交易日，交易商称受美国中西部播种进度很快打压。
小麦期货下挫也拖累玉米市场。
美国中西部附近现货价格下滑也令期价承压。
技术性支撑令跌幅受限。当指标7月玉米合约 4月13日来首次跌穿50日移动均线后，买家进场。
美国农业部报告，最近一周出口销售旧作玉米76.93万吨，接近市场预估区间的低端，且远低于之前一周的216.1万吨。新作出口销售6.05万吨，也低于市场预估。
7月玉米合约 挫3美分，报3.73-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为278,363口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海1月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.02%至94.65；SDR篮子指数微升至95.75，BIS篮子指数微跌至96.01。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周二收涨0.17%。沪深证交所融资融券余额当日减 少16.1亿元人民币，连续第六日下跌；两市两融余额为9,012.4亿元，创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。