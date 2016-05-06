芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因逢低承接买盘

路透芝加哥5月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商称在周四跌至逾三周低点后，有逢低承接买家进场。

7月玉米期货 在100日移动均线切入位寻获支撑，收盘高于30日和40日移动均线，但阻力位接近周四的高位。

本周，玉米期货下挫3.8%。

美国中西部播种进度很快，限制了玉米期货的升幅。

美国农业部周五报告，民间出口商报称向以色列出口了13.2万吨2015/16市场年度的玉米。

7月玉米合约 升3-3/4美分，报3.77-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为201,506口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)