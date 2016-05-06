芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因逢低承接买盘

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透芝加哥5月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商称在周四跌至逾三周低点后，有逢低承接买家进场。
7月玉米期货 在100日移动均线切入位寻获支撑，收盘高于30日和40日移动均线，但阻力位接近周四的高位。
本周，玉米期货下挫3.8%。
美国中西部播种进度很快，限制了玉米期货的升幅。
美国农业部周五报告，民间出口商报称向以色列出口了13.2万吨2015/16市场年度的玉米。
7月玉米合约 升3-3/4美分，报3.77-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为201,506口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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