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市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因获利回吐和大豆下跌

路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米合约<0#C:>周三下跌，交易员称，因7月合约 昨日大涨3%后出现获利回吐。

玉米期货跟随大豆期货走势，后者在盘初上涨后转跌。

CBOT-7月合约 收盘下跌3-1/2美分，报每蒲式耳3.77-1/2美元，维持在周二的交易区间内。

交易员仍在消化周二美国农业部的预估报告，该报告预计美国玉米结转库存在2016/17销售年末将增至21.5亿蒲式耳之上。

但对美国夏季天气和南美供应的不确定提供了潜在支撑。

今日CBOT玉米期货成交量预计为293,230口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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