芝加哥期市：CBOT玉米触及一周高位，因出口需求强劲和种植面积忧虑

《汇市简讯》欧元/美元跟随英镑/美元涨势走高
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货<0#C:>周四升至逾一周最高水平，交易员称，因出口需求强劲，且担心美国农户可能将部分玉米种植面积转为种植大豆。
CBOT-7月玉米合约 收涨11-1/2美分，报每蒲式耳3.89美元，盘中触及5月3日以来最高的3.89-1/4美元。
在7月合约 突破3.85-1/4美元的200日移动均线切入位后，技术性买盘加速。
美国农业部报告称，上周出口销售2015/16年美国玉米110.53万吨，2016/17年美国玉米15.04万吨，基本符合分析师预估。
今日CBOT玉米期货成交量预计为329,691口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。