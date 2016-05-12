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市场报道 | 2016年 5月 13日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米触及一周高位，因出口需求强劲和种植面积忧虑

路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货<0#C:>周四升至逾一周最高水平，交易员称，因出口需求强劲，且担心美国农户可能将部分玉米种植面积转为种植大豆。

CBOT-7月玉米合约 收涨11-1/2美分，报每蒲式耳3.89美元，盘中触及5月3日以来最高的3.89-1/4美元。

在7月合约 突破3.85-1/4美元的200日移动均线切入位后，技术性买盘加速。

美国农业部报告称，上周出口销售2015/16年美国玉米110.53万吨，2016/17年美国玉米15.04万吨，基本符合分析师预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为329,691口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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