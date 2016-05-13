芝加哥期市：CBOT玉米上涨，因空头回补和与大豆的价差交易

标题新闻：德国外长称就英国首相提出的“略为清晰”的退欧方式表示欢迎
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路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米合约<0#C:>周五走高，交易商称，因包括空头互补的技术性买盘，及投资人出脱大豆多头/玉米空头头寸。
美国农户可能将原本计划种植玉米和其它作物的农田转成种植大豆的行业预期也给市场提供支撑。
CBOT-7月玉米合约 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.90-3/4美元，持于3.85美元附近的200日移动均线技术支撑位之上。
本周，7月玉米合约 升13-1/4美分，或3.5%。
CBOT-5月合约今日到期，交易所报告有217口5月玉米合约进行了交割。
今日CBOT玉米期货成交量预计为265,919口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)