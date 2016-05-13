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市场报道 | 2016年 5月 14日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米上涨，因空头回补和与大豆的价差交易

路透芝加哥5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米合约<0#C:>周五走高，交易商称，因包括空头互补的技术性买盘，及投资人出脱大豆多头/玉米空头头寸。

美国农户可能将原本计划种植玉米和其它作物的农田转成种植大豆的行业预期也给市场提供支撑。

CBOT-7月玉米合约 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.90-3/4美元，持于3.85美元附近的200日移动均线技术支撑位之上。

本周，7月玉米合约 升13-1/4美分，或3.5%。

CBOT-5月合约今日到期，交易所报告有217口5月玉米合约进行了交割。

今日CBOT玉米期货成交量预计为265,919口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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