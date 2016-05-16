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市场报道 | 2016年 5月 17日 星期二 04:59 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米连涨第三日，因出口需求良好和种植面积减少

路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一走坚，交易员称，受出口需求良好的迹象和美国种植面积减少的预期推动。

玉米期货 连续第三日上涨，触及5月3日以来最高价。

美国农业部周一上午称，截至5月12日当周，出口检验美国玉米111.1万吨，符合市场预估。

民间分析公司Informa Economics周一预计，今年春天农户将种植9,340万英亩的玉米，比农业部3月底预计的少20万英亩。

分析师预计，美国农业部周一下午发布的报告将显示，截至5月15日，美国玉米播种完成率为76%。

CBOT-7月玉米合约 收涨3-1/4美分，报每蒲式耳3.94美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为264,132口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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