芝加哥期市：CBOT玉米升至三周半高位，因技术性买盘和大豆上涨

路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，升至三周半高位，交易员称，因技术性买盘和大豆走强的外溢效应。

CBOT-7月合约收高3美分，报每蒲式耳3.97美元，升穿3.95-1/4美元的技术阻力位。

美国农业部报告称，截至上周日，75%的美国玉米作物完成播种，高于70%的五年均值，但低于76%的分析师预估。

今年夏季受拉尼娜现象影响美国中西部地区天气将燥热，这一担忧给市场提供了支撑。

今日CBOT玉米期货成交量预计为330,192口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)