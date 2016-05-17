芝加哥期市：CBOT玉米升至三周半高位，因技术性买盘和大豆上涨

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，升至三周半高位，交易员称，因技术性买盘和大豆走强的外溢效应。
CBOT-7月合约收高3美分，报每蒲式耳3.97美元，升穿3.95-1/4美元的技术阻力位。
美国农业部报告称，截至上周日，75%的美国玉米作物完成播种，高于70%的五年均值，但低于76%的分析师预估。
今年夏季受拉尼娜现象影响美国中西部地区天气将燥热，这一担忧给市场提供了支撑。
今日CBOT玉米期货成交量预计为330,192口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
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