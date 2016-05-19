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市场报道 | 2016年 5月 20日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下挫2%，因商品市场普遍疲弱及种植天气改善

路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下挫逾2%，交易商称，市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在6月升息，美元走强，拖累商品市场普遍疲弱。

19种市场汤森路透核心商品指数 跌0.8%。

预报称种植天气改善给市场带来额外压力，特别是美国中西部东部，该地区的潮湿天气状况已经拖慢种植。

CBOT-7月合约 收低9-1/2美分，报每蒲式耳3.90美元，持于200日移动均线切入位3.85美元之上。

美国周度出口销售报告强劲未能提供太多支撑。美国农业部报告，最近一周出口销售美国玉米超过200万吨，高于分析师预估区间。

今日CBOT玉米期货成交量预计为371,115口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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