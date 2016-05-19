芝加哥期市：CBOT玉米期货下挫2%，因商品市场普遍疲弱及种植天气改善

路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下挫逾2%，交易商称，市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在6月升息，美元走强，拖累商品市场普遍疲弱。

预报称种植天气改善给市场带来额外压力，特别是美国中西部东部，该地区的潮湿天气状况已经拖慢种植。