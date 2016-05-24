芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅涨跌互现，随着大豆回落涨幅缩小

路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周二小幅涨跌互现，随着大豆下跌，玉米期货在尾盘缩小涨幅。
分析师称，玉米期货早盘受到美国玉米出口需求持续强劲、及南美作物产量不确定的前景带动走高。
玉米期货承压，因在小麦/玉米价差交易中小麦溢价略有回升，预计畜牧业今夏在牲畜饲料比例中可能用小麦替代一些玉米。
CBOT-7月小麦合约 较7月玉米合约 溢价升至每蒲式耳66-1/2美分，周一报64-1/4美分，一个月前高达1.13-3/4美元。
美国农业部周一晚公布，美国玉米种植率为86%，高于五年均值85%，但低于分析师预估均值88%。
CBOT-7月玉米合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳3.97-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为286,674口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)