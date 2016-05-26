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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米升至多月高位，因出口需求强劲和豆粕上涨外溢效应

路透芝加哥5月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上涨，现货月合约 触及10个月高位，交易员称，因美国供应的出口需求强劲，以及豆粕走强的外溢效应。

CBOT-7月玉米合约 收涨3-1/2美分，报每蒲式耳4.08-1/4美元，盘中升至4.09-1/4美元的去年7月21日以来现货月合约 最高价。

美国农业部称，截至5月19日当周，出口销售2015/16市场年美国玉米138.11万吨，高于分析师预估，销售2016/17市场年美国玉米24.62万吨，低于分析师的25-45万吨预估区间。

旧作(2015/16市场年)玉米出口销量在过去七周中有六周超过100万吨。

在美国长周末到来前的空头回补，以及美国夏季天气状况的不确定性也给市场带来额外支撑。

今日CBOT玉米期货成交量预计为434,054口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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