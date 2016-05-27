芝加哥期市：CBOT玉米期货在美国长周末前升至10个月高位

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透芝加哥5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周五上涨逾 1%，升至10个月高位，交易员称，因对美国供应的需求强劲，且在美国长周末前有回补空头。
CBOT-7月玉米合约 收涨4-1/2美分，报每蒲式耳4.12-3/4美元，盘中触及2015年7月以来现货月合约 最高价4.13-1/2美元。
本周，7月玉米合约 上涨18-1/4美分，或4.6%，为连续第三周上涨。
包括芝加哥期货交易所在内的美国市场下周一将因阵亡将士纪念日休市。
美国农业部称，民间出口商售出13万吨旧作玉米；农业部还证实最近两日销售美国玉米38.3万吨。
今日CBOT玉米期货成交量预计为318,166口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
(1月16日适逢马丁路德金纪念日假期，美国市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格 以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0600 1.0641 -0.39 +0.83 1.0513 美元/日圆 114.18 114.51 -0.29 -2.30 116.87 欧元/日圆 121.02 121.83 -0.66 -1.72 123.14 美元/瑞郎 1.0122 1.0083 +0.39 -0.55 1.0178 英镑/美元 1.2043 1.2176 -1.09 -2.38 1.2336 美元/加元
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。