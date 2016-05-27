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市场报道 | 2016年 5月 28日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货在美国长周末前升至10个月高位

路透芝加哥5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周五上涨逾 1%，升至10个月高位，交易员称，因对美国供应的需求强劲，且在美国长周末前有回补空头。

CBOT-7月玉米合约 收涨4-1/2美分，报每蒲式耳4.12-3/4美元，盘中触及2015年7月以来现货月合约 最高价4.13-1/2美元。

本周，7月玉米合约 上涨18-1/4美分，或4.6%，为连续第三周上涨。

包括芝加哥期货交易所在内的美国市场下周一将因阵亡将士纪念日休市。

美国农业部称，民间出口商售出13万吨旧作玉米；农业部还证实最近两日销售美国玉米38.3万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为318,166口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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