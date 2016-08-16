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市场报道 | 2016年 8月 17日 星期三 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货受技术性买盘带动小幅收高

路透芝加哥8月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收高，交易商称受技术性买盘带动。

但美国收割临近，产量将创纪录的预估继续打压市场，限制了玉米的升幅。

指标CBOT-12月玉米 支撑位料在20日移动均线切入位。

该合约触及阻力位，且未能突破周一高位3.39-1/4美元。

12月玉米 收高1/4美分，报每蒲式耳3.37-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为233,812口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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