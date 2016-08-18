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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连升五日创8月1日来最高，受技术性因素带动

路透芝加哥8月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连续第五个交易日上涨，触及8月1日来最高，交易商称，在盘初下跌后，受技术性因素带动反弹。

指标12月玉米期货 逼近周三低点3.36美元时寻获支撑，结算价升2-1/4美分，报3.42美元，接近日高。

但对今秋美国玉米产量将创纪录的预期限制了升幅。

阻力位据报在30日移动均线切入位，自6月21日该合约就未能在该水准之上交投。

美国农业部公布，最近一周出口销售旧作玉米16.74万吨，低于市场预估，出口销售新作玉米104.3万吨，符合市场预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为294,696口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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