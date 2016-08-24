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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米连续第三日收低，因美国作物前景乐观

路透芝加哥8月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第三日下跌，交易员称，受压于乐观的美国作物前景，及大豆和原油下跌的外溢效应。

指标CBOT-12月玉米合约 收跌1美分，报每蒲式耳3.36-1/4美元，盘中跌至8月16日以来最低的3.34-1/2美元。

跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌逾1%。

玉米市场受到新的出口业务支撑。美国农业部称，民间出口商售出2016/17年美国玉米10.16万吨，目的地未知。

Pro Farmer西半部年度作物巡查报告预计，内布拉斯加州玉米产量为每英亩158.6蒲式耳，低于2015年的165.16蒲式耳和三年均值161.29蒲式耳。

Pro Farmer东半部作物巡查报告预计，印第安纳州玉米产量为每英亩173.42蒲式耳，高于2015年的142.94蒲式耳和三年均值165.11蒲式耳。

今日CBOT玉米期货成交量预计为305,599口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)

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