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市场报道 | 2016年 8月 26日 星期五 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因预计美国作物丰产和受大豆大跌影响

路透芝加哥8月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连续第四日下跌，指标12月合约接近两周低位，交易员称，因预计美国作物丰产，以及受到大豆价格下挫的外溢影响。

CBOT-12月玉米期货 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳3.32美元，盘中跌至8月12日以来最低的3.31-1/4美元。

周三稍晚发布的Pro Farmer中西部作物种植带年度巡查结果显示，伊利诺伊州玉米产量为每英亩193.50蒲式耳，高于去年的171.64蒲式耳，也高于过去三年均值179.69蒲式耳。

对西部地区的巡查结果显示，爱荷华州西部玉米均产量预计为每英亩187.55蒲式耳，高于上年的181.58蒲式耳，也高于三年均值175.95蒲式耳。周四稍晚将发布整个爱荷华州的产量预估。

国际谷物理事会将2016/17年全球玉米产量预估从之前的10.17亿吨提高至10.30亿吨。

强劲的出口销售报告未能给玉米期货带来支撑，美国农业部报告称，上周出口销售美国新作玉米105.99万吨，高于预估。

今日CBOT玉米期货成交量预计为289,312口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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