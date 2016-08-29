芝加哥期市：CBOT玉米跌至七年低位，受小麦骤降拖累

路透芝加哥8月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至多年低位，几乎所有月份合约均创合约低位，因CBOT小麦合约受全球谷物供应过剩拖累骤降至10年来最低。

交投最活跃的12月玉米合约 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳3.20-3/4美元，盘中低见3.20美元。

近月9月玉米合约 收跌4-1/2美分，报3.11-3/4美元，盘中低见3.10-3/4美元，从技术图形上看，为2009年9月以来最低现货月合约 价格。

玉米与小麦在全球市场争夺动物饲料份额，国际谷物理事会上周预计，玉米和小麦2016/17市场年全球产量将创纪录高位。

农业咨询服务公司Pro Farmer上周五预计，美国2016年玉米产量将达到纪录高位的147.28亿蒲式耳，每英亩单产量为170.2蒲式耳。

在周一稍晚美国农业部发布周度作物生长报告前，分析师预计政府将报告，美国玉米作物状况将与上周一致，预计75%的美国玉米评级为优良。

美国农业部报告称，上周出口检验美国玉米142.2274万吨，高于分析师预估的80-120万吨的区间。

今日CBOT玉米期货成交量预计为400,739口。(完)

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