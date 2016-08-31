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市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收盘涨跌不一，近月合约受大豆和原油拖累下跌

路透芝加哥8月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约周三收盘涨跌不一，近月合约下跌，盘中触及多年低位，交易员称，因美国和全球谷物供应充裕。

包括大豆和原油在内的商品市场普遍下跌，给此间市场增加了压力，之前公布的政府数据显示，上周美国原油和馏分油库存意外大幅增加。跟踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.4%。

交投最活跃的12月合约收跌1/4美分，报每蒲式耳3.15-1/2美元。

9月合约 收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.01-1/2美元，盘中触及3.01美元，从技术图表上看，为2009年9月以来现货月合约的最低价。

经纪行Allendale对生产商的调查显示，预计美国2016年玉米亩产为172.6蒲式耳，低于美国农业部预估的175.1蒲式耳，但如果该产量预估能实现，仍是纪录最高水平。

美国农业部称，民间出口商向墨西哥出口2016/17年交付的美国玉米27.5万吨。

CBOT报告9月合约在第一个交割通知日交割440口合约，高于0-200口的分析师预估区间。

今日CBOT小麦期货预估成交量为360,465口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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