版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 04:53 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米连续第三日收高，跟随大豆市场升势

路透芝加哥9月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨，跟随大豆市场的升势，交易员称。

对降雨可能令美国中西部地区的收割放缓的一些担心给玉米市场带来额外支撑。

玉米期货已经连续上涨三天，曾触及9月12日来最高水平。

CBOT-12月玉米期货 突破50日移动均线切入位后，激发了部分技术性买盘。该合约今日收高3-1/4美分，报3.40-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为272,980口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐