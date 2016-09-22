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市场报道 | 2016年 9月 23日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌1.1%，因现货市场走疲引发基金卖盘

路透芝加哥9月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌，交易商称，现货市场走疲引发投资基金卖出。

美国中西部地区的加工商和仓库开始接收早期收割的玉米，预计未来几周农户的供应增加。

交易商称，12月合约 在隔夜交易中逼近8月高位后，玉米市场遇阻，转升为跌。

但空头回补和出口需求强劲的迹象限制跌幅。

美国农业部报告，上周出口销售美国玉米92.19万吨，超过分析师预估区间70-90万吨。 　　12月玉米合约 跌3-1/4美分，报3.36-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为156,507口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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