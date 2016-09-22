芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌1.1%，因现货市场走疲引发基金卖盘

中国热股：乐视网早盘涨逾3%，融创中国向乐视系投入150亿元
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥9月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌，交易商称，现货市场走疲引发投资基金卖出。
美国中西部地区的加工商和仓库开始接收早期收割的玉米，预计未来几周农户的供应增加。
交易商称，12月合约 在隔夜交易中逼近8月高位后，玉米市场遇阻，转升为跌。
但空头回补和出口需求强劲的迹象限制跌幅。
美国农业部报告，上周出口销售美国玉米92.19万吨，超过分析师预估区间70-90万吨。 12月玉米合约 跌3-1/4美分，报3.36-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为156,507口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)