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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅收高，美国农业部发布报告前有空头回补

路透芝加哥9月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近
1%，交易商称，受空头回补反弹带动收复昨日部分失地。
    
    投资人在周五美国农业部发布季度库存报告前出脱空头仓位。
    
    降雨令美国玉米收割推迟，以及小麦期价大涨也在淡静交投中支撑玉
米期货。美国农业部周一晚公布的数据显示，美国玉米收割进度略低于均
值。
    
　　12月玉米合约 升2-3/4美分，报3.31-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为180,877口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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