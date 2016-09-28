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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因美国天气前景有利收割

路透芝加哥9月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑，交易商称因预报美国中西部天气干燥，有利农户收割，预计今年产量将创纪录。

技术性卖盘也令玉米期价承压。

玉米价格盘初上涨，但在指标12月合约 在其20日移动均线遭遇阻力后，玉米转跌。

跌幅受限，因美国农业部报告，向墨西哥出口了157.7万吨玉米。

但交易商表示，中国商务部宣布将对美国进口干玉米酒糟(DDGS)征收10-10.7%的反补贴关税，这给市场带来进一步压力。

　　12月玉米合约 跌2-1/2美分，报3.29-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为131,544口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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