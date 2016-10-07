芝加哥期市：玉米期货小幅收跌，受累于收割压力

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称现阶段没有考虑追加收紧楼市信贷规定举措，但将确保风险水平适当
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五走低，交易商称，受累于美国中西部正在进行收割。
天气预报显示，未来几天天气干燥，使得部分农户过去几天因降雨暂停后，重新开始收割。这也重压市场。
玉米期货 本周上扬0.9%。
交易商称，在美国农业部下周公布关键的玉米供需数据前，投资者结清头寸。
预计农业部将会下调9月做出的玉米产量和单产预估。
12月玉米合约 跌3/4美分，报3.39-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为233,701口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡1月13日 - 南非兰特兑美元周五下跌，上日急升逾2%。在周一美国公众假期前，市场流动性低，兰特在过去几日大幅波动后，今日表现相对迟滞。
路透伦敦1月13日 - 对下周英镑汇率波动的押注周五达到去年10月中以来最高，直指英镑兑欧元跌至九周低位后仍有可能进一步下挫。