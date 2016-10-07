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市场报道 | 2016年 10月 8日 星期六 04:51 BJT

芝加哥期市：玉米期货小幅收跌，受累于收割压力

路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五走低，交易商称，受累于美国中西部正在进行收割。

天气预报显示，未来几天天气干燥，使得部分农户过去几天因降雨暂停后，重新开始收割。这也重压市场。

玉米期货 本周上扬0.9%。

交易商称，在美国农业部下周公布关键的玉米供需数据前，投资者结清头寸。

预计农业部将会下调9月做出的玉米产量和单产预估。

　　12月玉米合约 跌3/4美分，报3.39-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为233,701口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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