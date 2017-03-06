芝加哥期市：CBOT玉米下跌，受美国禽流感担忧拖累

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见

路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。