芝加哥期市：CBOT玉米下跌，受美国禽流感担忧拖累

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场未受降评影响
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透芝加哥3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，因担心美国的禽流感可能会减少饲料行业对玉米的需求。
指标5月合约在20日移动均线切入位附近出现盘整。
跌幅受限，受小麦市场走强影响，且有迹象显示，出口需求良好。
美国农业部周一上午称，上周出口检验美国玉米144.5万吨，超过分析师100-130万吨的预估区间。
政府和泰森食品公司官员称，田纳西州林肯郡一商业养鸡场证实发生高病原H7禽流感，73,500只鸡遭扑杀，以防止病毒进入到食品体系。
指标CBOT-5月玉米期货收跌2-1/4美分，报每蒲式耳3.78-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为221,389口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。