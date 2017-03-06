版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 7日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米下跌，受美国禽流感担忧拖累

路透芝加哥3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，因担心美国的禽流感可能会减少饲料行业对玉米的需求。

指标5月合约在20日移动均线切入位附近出现盘整。

跌幅受限，受小麦市场走强影响，且有迹象显示，出口需求良好。

美国农业部周一上午称，上周出口检验美国玉米144.5万吨，超过分析师100-130万吨的预估区间。

政府和泰森食品公司官员称，田纳西州林肯郡一商业养鸡场证实发生高病原H7禽流感，73,500只鸡遭扑杀，以防止病毒进入到食品体系。

指标CBOT-5月玉米期货收跌2-1/4美分，报每蒲式耳3.78-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为221,389口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐