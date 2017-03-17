芝加哥期市：CBOT玉米收高，尾盘买盘带动期价由跌转升

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高， 收盘接近日高，尾盘一波买盘带动期价由跌转升。 这是玉米期货连续第四个交易日收高。 但涨幅受限，交易商表示，在本周稍早市场从一个半月低点反弹后， 需要更多基本面因素带动价格进一步上涨。 指标CBOT-5月合约 盘中一度跌穿100日移动均线关键技术点位， 为一周来首见，之后勉力回升至该水准之上。支撑位在周四低点3.67美元 附近。 5月合约收高1-1/2美分，报每蒲式耳3.67-1/2美元，本周升1.0%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为148,142口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。
路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。