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市场报道 | 2017年 3月 18日 星期六 04:55 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收高，尾盘买盘带动期价由跌转升

    路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，
收盘接近日高，尾盘一波买盘带动期价由跌转升。
    
    这是玉米期货连续第四个交易日收高。
    
    但涨幅受限，交易商表示，在本周稍早市场从一个半月低点反弹后，
需要更多基本面因素带动价格进一步上涨。
    
    指标CBOT-5月合约     盘中一度跌穿100日移动均线关键技术点位，
为一周来首见，之后勉力回升至该水准之上。支撑位在周四低点3.67美元
附近。
    
    5月合约收高1-1/2美分，报每蒲式耳3.67-1/2美元，本周升1.0%。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为148,142口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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