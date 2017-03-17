芝加哥期市：CBOT玉米收高，尾盘买盘带动期价由跌转升

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高， 收盘接近日高，尾盘一波买盘带动期价由跌转升。 这是玉米期货连续第四个交易日收高。 但涨幅受限，交易商表示，在本周稍早市场从一个半月低点反弹后， 需要更多基本面因素带动价格进一步上涨。 指标CBOT-5月合约 盘中一度跌穿100日移动均线关键技术点位， 为一周来首见，之后勉力回升至该水准之上。支撑位在周四低点3.67美元 附近。 5月合约收高1-1/2美分，报每蒲式耳3.67-1/2美元，本周升1.0%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为148,142口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)