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市场报道 | 2017年 3月 25日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货延续跌势，触及10周低点

    路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至10
周低点，受全球供应充裕及对美国玉米出口需求减弱的担忧影响。
    
    近月CBOT玉米期货     本周连跌五日，周度跌幅达到3.2%。
    
    对美国中西部未来几周农户开始播种时土壤湿度良好的预期给市场增
加了压力。
    
    大豆期货大跌也令玉米期货卖压加重，但软红冬麦期货上涨提供了一
些支撑。
    
　　5月玉米合约     跌1/2美分，报3.56-1/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为172,671口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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