芝加哥期市：CBOT玉米期货延续跌势，触及10周低点

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至10 周低点，受全球供应充裕及对美国玉米出口需求减弱的担忧影响。 近月CBOT玉米期货 本周连跌五日，周度跌幅达到3.2%。 对美国中西部未来几周农户开始播种时土壤湿度良好的预期给市场增 加了压力。 大豆期货大跌也令玉米期货卖压加重，但软红冬麦期货上涨提供了一 些支撑。 5月玉米合约 跌1/2美分，报3.56-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为172,671口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。