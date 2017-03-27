芝加哥期市：CBOT玉米期货持平，因在触及数月低位后出现空头回补

纽约期市：期棉上涨，因美元走软和出口销售数据出炉前的空头回补
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。
对美国玉米的出口需求强劲，也扶助支撑价格。不过，全球供应充裕，以及小麦期价急跌限制潜在的上涨空间。
近月5月玉米期货收跌1/2美分，报每蒲式耳3.55-3/4美元，连跌第六日。新作12月玉米期货小幅收涨，因预期美国农户将减少玉米播种面积，增加大豆种植。
美国农业部称，3月23日当周，出口检验美国玉米155.6万吨，略高于分析师预估区间120-150万吨的高端。
商品期货交易委员会(CFTC)上周五晚些时候报告，投机客增加玉米净空头头寸至77,558口，规模为1月以来最大。
今日CBOT玉米期货成交量预计为248,871口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。