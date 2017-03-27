版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货持平，因在触及数月低位后出现空头回补

路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。

对美国玉米的出口需求强劲，也扶助支撑价格。不过，全球供应充裕，以及小麦期价急跌限制潜在的上涨空间。

近月5月玉米期货收跌1/2美分，报每蒲式耳3.55-3/4美元，连跌第六日。新作12月玉米期货小幅收涨，因预期美国农户将减少玉米播种面积，增加大豆种植。

美国农业部称，3月23日当周，出口检验美国玉米155.6万吨，略高于分析师预估区间120-150万吨的高端。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五晚些时候报告，投机客增加玉米净空头头寸至77,558口，规模为1月以来最大。

今日CBOT玉米期货成交量预计为248,871口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐