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市场报道 | 2017年 6月 17日 星期六 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，但因降雨本周收低

    路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，
交易商称因跟随小麦市场升势。
    
    7月合约在6月升势的61.8%费波纳奇回档位寻获技术支撑。
    
    美国农业部周五报告，民间出口商向墨西哥出口了12万吨玉米。
    
    指标CBOT-7月玉米期货     收高4-/12美，报每蒲式耳3.84美元。本
周该合约下跌0.9%，因主要玉米种植带降雨令市场承压。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为427,300口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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