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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 07:51 BJT

芝加哥期市: CBOT玉米期货收低,受技术性抛盘和出口销售缓慢打压

路透12月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,交易商
指因受技术性卖盘和美国玉米出口销售缓慢打压.
    
    美国农业部周四公布的一周出口销售报告显示,上周美国玉米出口销
售量为27.26万吨,处于10-30万吨的预估区间中.
    
    一位农业气象专家周四表示,本周五和周六美国中西部的北部将出现
少量降雨,将略微提高河床水位,但大平原中部的降雨来得太迟,难以促进
冬小麦生长,因小麦将在冬季几个月进入休眠期.
    
    "下周稍后大平原东部可能会有降雨,但最潮湿的天气会是出现在软红
冬麦种植区,"Commodity Weather Group (CWG)气象专家Joel Widenor称.
    
    3月玉米期货合约的主要阻力位在50日移动均线切入位7.45-1/4美元,
支撑位在200日移动均线切入位6.75-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为2
7.
    
    指标3月玉米期货合约 结算价跌5-1/4美分,报每蒲式耳7.20-1/4
美元.

    今日CBOT玉米期货成交量预估为237,330口.(完)

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