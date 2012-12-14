芝加哥期市:CBOT玉米期货上涨,受低吸买盘和大豆期货上扬提振

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,交易商 称因六日连跌后的逢低买盘以及大豆期货大涨惠及. 中国政府管理粮食储备的机构官员表示,中国今年玉米产量可能低于 预期,将不得不减少部分库存以满足不断增长的需求. 国际谷物协会周五表示,全球小麦和榖粒产量在2013/14年度预计将反 弹,令因美国和黑海地区乾旱造成的库存减少得以补充. 一农业气象学家周五表示,美国大平原硬红冬麦种植区多数地区预计 周五和周六将有小雨,但对缓解逾50年最严重旱情作用不大. 3月玉米期货合约的主要阻力位在50日移动均线切入位7.44-1/2美元, 支撑位在200日移动均线切入位6.76美元.九日相对强弱指标(RSI)为42. 指标3月玉米期货合约 结算价升10-1/2美分,报每蒲式耳7.30-3/ 4美元. 今日CBOT玉米期货成交量预估为165,141口.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。