芝加哥期市:CBOT玉米期货上涨,受低吸买盘和大豆期货上扬提振

路透12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,交易商 称因六日连跌后的逢低买盘以及大豆期货大涨惠及. 中国政府管理粮食储备的机构官员表示,中国今年玉米产量可能低于 预期,将不得不减少部分库存以满足不断增长的需求. 国际谷物协会周五表示,全球小麦和榖粒产量在2013/14年度预计将反 弹,令因美国和黑海地区乾旱造成的库存减少得以补充. 一农业气象学家周五表示,美国大平原硬红冬麦种植区多数地区预计 周五和周六将有小雨,但对缓解逾50年最严重旱情作用不大. 3月玉米期货合约的主要阻力位在50日移动均线切入位7.44-1/2美元, 支撑位在200日移动均线切入位6.76美元.九日相对强弱指标(RSI)为42. 指标3月玉米期货合约 结算价升10-1/2美分,报每蒲式耳7.30-3/ 4美元. 今日CBOT玉米期货成交量预估为165,141口.(完)