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市场报道 | 2012年 12月 20日 星期四 05:40 BJT

芝加哥期市:CBOT玉米期货下滑,因预期明年美国玉米种植面积大增

路透12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑,因预期明年美国玉米种植面积为1930年代中
来最大,且部分美国种植区土壤湿度前景改善.
    
    民间分析公司Informa Economics将明年美国玉米种植面积由9,770万英亩上调至9,902.6万英亩,为1936年
来最大.今年的种植面积为9,690万.
    
    交易商表示,美国中西部玉米现货价格大致持稳,因少量农户卖盘平衡了相对有限的出口商、乙醇工厂和加
工商的需求.
    
    分析师预计周四美国农业部将公布上周出口销售美国玉米25-55万吨.
    
    Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,预计今明两日美国大平原将有3-6英寸的降雪,中西部
的西北部地区将有8-12英寸的降雪.但他称,原本预计下周在相同地区的雪暴系统从预报中移除了.
    
    3月玉米期货合约的主要阻力位在50日移动均线切入位7.43美元,主要支撑位在200日移动均线切入位6.78-
1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为24.
    
    指标3月玉米期货合约 结算价跌17美分,报每蒲式耳7.03美元.

    今日CBOT玉米期货成交量预估为240,667口.(完)

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