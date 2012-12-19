芝加哥期市:CBOT玉米期货下滑,因预期明年美国玉米种植面积大增

南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑,因预期明年美国玉米种植面积为1930年代中 来最大,且部分美国种植区土壤湿度前景改善. 民间分析公司Informa Economics将明年美国玉米种植面积由9,770万英亩上调至9,902.6万英亩,为1936年 来最大.今年的种植面积为9,690万. 交易商表示,美国中西部玉米现货价格大致持稳,因少量农户卖盘平衡了相对有限的出口商、乙醇工厂和加 工商的需求. 分析师预计周四美国农业部将公布上周出口销售美国玉米25-55万吨. Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,预计今明两日美国大平原将有3-6英寸的降雪,中西部 的西北部地区将有8-12英寸的降雪.但他称,原本预计下周在相同地区的雪暴系统从预报中移除了. 3月玉米期货合约的主要阻力位在50日移动均线切入位7.43美元,主要支撑位在200日移动均线切入位6.78- 1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为24. 指标3月玉米期货合约 结算价跌17美分,报每蒲式耳7.03美元. 今日CBOT玉米期货成交量预估为240,667口.(完)
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月17日 - 意大利指标公债收益率周五上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选