芝加哥期市:CBOT玉米期货下滑,因预期明年美国玉米种植面积大增

路透12月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下滑,因预期明年美国玉米种植面积为1930年代中 来最大,且部分美国种植区土壤湿度前景改善. 民间分析公司Informa Economics将明年美国玉米种植面积由9,770万英亩上调至9,902.6万英亩,为1936年 来最大.今年的种植面积为9,690万. 交易商表示,美国中西部玉米现货价格大致持稳,因少量农户卖盘平衡了相对有限的出口商、乙醇工厂和加 工商的需求. 分析师预计周四美国农业部将公布上周出口销售美国玉米25-55万吨. Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,预计今明两日美国大平原将有3-6英寸的降雪,中西部 的西北部地区将有8-12英寸的降雪.但他称,原本预计下周在相同地区的雪暴系统从预报中移除了. 3月玉米期货合约的主要阻力位在50日移动均线切入位7.43美元,主要支撑位在200日移动均线切入位6.78- 1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为24. 指标3月玉米期货合约 结算价跌17美分,报每蒲式耳7.03美元. 今日CBOT玉米期货成交量预估为240,667口.(完)